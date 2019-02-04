МИД РФ ответил на обвинения Макрона в адрес Russia Today и Sputnik

Москва, , 18:25 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который обвинил российские иновещательные СМИ Russia Today и Sputnik в поддержке протестного движения «желтых жилетов» во Франции. Соответствующее заявление Захарова опубликовала сегодня, 4 февраля, на своей странице в социальной сети Facebook.

Захарова крайне возмутилась, что Макрон, давая интервью французским СМИ, поставил фашистов, ультраправых радикалов и русских в один ряд. Представитель МИД РФ в ответ на это предложила сравнить Адольфа Гитлера с Наполеоном Бонапартом.

Кроме того, Макрон обвинил Russia Today и Sputnik в подбрасывании «взрывоопасных тем». Захарова подчеркнула, что делая такие заявления, президент Макрон сам становится «производителем фейковых новостей», так как все обвинения в адрес Russia Today и Sputnik не подкреплены никакими доказательствами.

Примечательно, что в интервью французским СМИ Макрон фактически призвал французскую прессу всячески игнорировать движение «желтых жилетов», и освещать события, только опираясь на заявления представителей властей.

«А то получается, что какой-то придурок в желтой жилетке имеет такой же статус, как министр или депутат», — заявил Макрон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты «желтых жилетов» во Франции не стихают. В минувшие выходные прошла очередная, 12-я по счету серия акций протеста в крупных французских городах, в том числе в Париже. Протестующие добиваются отставки Макрона.