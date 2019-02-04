«Это странные комментарии» — президент Ирака ответил на заявления Трампа

Багдад, , 18:25 — REGNUM Президент Ирака Бархам Салех призвал президента США Дональда Трампа «не нагружать своими проблемами» его страну, 4 февраля передает агентство Associated Press.

«Мы находим эти комментарии странными… Не нагружайте Ирак своими проблемами!» — заявил Салех на форуме в Багдаде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что США «потратили целое состояние» на военное присутствие в Ираке и намерены сохранить его для противодействия Ирану.

Читайте также: Парламент Ирака проработает разрыв соглашения по безопасности с США