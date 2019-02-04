Понедельник, 4 Февраля 2019 года
18:46:06 МСК

«Это странные комментарии» — президент Ирака ответил на заявления Трампа

Политика

«Не нагружайте Ирак своими проблемами!»

Багдад, 4 февраля 2019, 18:25 — REGNUM  Президент Ирака Бархам Салех призвал президента США Дональда Трампа «не нагружать своими проблемами» его страну, 4 февраля передает агентство Associated Press.

«Мы находим эти комментарии странными… Не нагружайте Ирак своими проблемами!» — заявил Салех на форуме в Багдаде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что США «потратили целое состояние» на военное присутствие в Ираке и намерены сохранить его для противодействия Ирану.

Читайте также: Парламент Ирака проработает разрыв соглашения по безопасности с США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взаимоотношения США с Ближним Востоком
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить