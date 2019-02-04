Украина не признаёт Гуайдо президентом Венесуэлы

Киев, , 18:16 — REGNUM Официальный Киев не признаёт лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны, следует из заявления пресс-секретаря МИД Украины Екатерина Зеленко.

«Украина признаёт Хуана Гуайдо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы — Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции», — приводит её слова УНИАН.

Представитель МИД Украины добавила, что от Гуайдо, как и от других руководителей политических сил Венесуэлы, «зависит возвращение к демократическому управлению в стране, в частности путём достижения договорённостей о проведении демократических и сертифицированных международными наблюдателями выборов».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня целый ряд европейский государств объявил о признании Хуана Гуайдо в качестве переходного президента Венесуэлы. Ранее это уже сделали США, Канада и ряд стран Латинской Америки.

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