Рогозин доложил Путину о состоянии «Роскосмоса»

Москва, , 18:13 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с главой государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным состояние отечественной ракетно-космической отрасли и перспективы её развития. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи в Кремле Рогозин напомнил Путину, что в 2018 году перед «Роскосмосом» стояла задача сократить непроизводственные расходы и увеличить доход корпорации за счет открытия новых компетенций и выхода на новые рынки.

Так, в 2018 году выручка «Роскосмоса» составила 387 млрд рублей — это на 83 млрд больше, чем в 2017 году. Долги сторонних организаций перед «Роскосмосом» сократились на 10 млрд рублей. Впервые «Роскосмос» смог получить чистую консолидированную прибыль. В 2019 году «Роскосмос» планирует нарастить выручку до 445 млрд рублей.

В 2018 году «Роскосмос» осуществил всего 22 пуска. В 2019 году планирует 45 пусков. Рогозин считает, что несмотря на увеличение числа пусков в два раза, госкорпорация справится с поставленными задачами.

В рамках пусковой программы предстоит запустить шесть тяжелых ракет-носителей класса «Протон» с космодрома «Байконур». Кроме того возобновятся испытания тяжелой ракеты «Ангара-А5».

"То есть мы восстанавливаем наше участие на рынке тяжёлых пусковых услуг», — отметил Рогозин.