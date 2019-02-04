Беглов назначил главой района бывшего вице-губернатора Петербурга

Санкт-Петербург, , 18:11 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов быстро нашел замену Валерию Сапожникову, которого 4 февраля уволил с должности главы администрации Фрунзенского района Петербурга за плохую работу по организации уборки района от снега и наледи и многочисленные жалобы жителей.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в тот же день Беглов назначил главой администрации Фрунзенского района Константина Серова.

Ранее Серов занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, в последние годы губернаторства Георгия Полтавченко отвечал за внутриполитический блок городской власти. В свое время его называли возможным «сменщиком» Полтавченко на губернаторском посту.

18 января 2019 года Серов был уволен Бегловым с поста вице-губернатора вместе с еще тремя коллегами по городскому правительству и назначен советником губернатора Санкт-Петербурга.

Добавим, что ранее Константин Серов работал главой администрации Невского района Петербурга, а до того был депутатом Заксобрания от «Единой России». В прошлом Серов претендовал на роль руководителя петербургской организации «Единой России», но уступил спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, сохраняющему этот пост и по сей день.

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