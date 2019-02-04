Сергей Лавров: Русский язык не будут вычеркивать из конституции Киргизии

Бишкек, , 17:51 — REGNUM «Сегодня состоялась моя встреча с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Он подтвердил нацеленность страны на продвижение русского языка в качестве языка межнационального общения, в качестве официального языка страны», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Киргизско-Российском Славянском университете.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, киргизский лидер заверил его в том, что поддерживает русский как язык общения и развития, а также отметил, что русский язык получает полную поддержку со стороны государства.

«Наши страны надежные союзники и стратегические партнеры. Их отношения не подвержены колебаниям конъюнктуры», — подчеркнул Сергей Лавров.

ИА REGNUM напоминает, что ранее политическая оппозиция Киргизии провела «Курултай общественных, политических и патриотических сил», участники которого предложили организовать 24 ноября 2019 года референдум и убрать из конституции норму о том, что русский язык в республике имеет статус официального.

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