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Ситуация вокруг ДРСМД может быть затронута на сессии ПА ОБСЕ

Политика

Зимняя сессия ПА ОБСЕ пройдет в конце февраля в Австрии

Москва, 4 февраля 2019, 17:50 — REGNUM  Вопросы по ситуации вокруг ДРСМД могут быть затронуты в ходе зимней сессии ПА ОБСЕ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, такой возможности не исключил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«С учетом того, что ПА ОБСЕ — панатлантическая структура и там работает американская делегация, не исключаю, что могут быть затронуты вопросы европейской безопасности в контексте ситуации вокруг ДРСМД», — сказал Слуцкий журналистам.

Российские парламентарии в ходе зимней сессии ПА ОБСЕ намерены встретиться с коллегами из национальных делегаций, руководством организации и обсудить текущую повестку.

«За бортом не останутся вопросы работы смешанной мониторинговой миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины», — заверил Слуцкий.

Совет Думы утвердил состав делегации на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Вене с 20 по 23 февраля. Делегацию возглавит вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

В общей дискуссии и в рамках обсуждения на заседании политического комитета будут обязательно поставлены все актуальные проблемы крайне непростой на сегодняшний день международной обстановки, заявил Слуцкий.

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Внешняя политика России
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