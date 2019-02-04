204 прихода перешли в ПЦУ за полтора месяца — депутат Рады

Киев, , 17:47 — REGNUM В Православную церковь Украины (ПЦУ) перешло более 200 церковных приходов. Об этом 4 января заявила представитель президента в Верховной Раде, депутат от фракции БПП Ирина Луценко.

«Вчера состоялась интронизация митрополита киевского Всея Украины Епифания, которая фактически стала завершением процесса создания в Украине независимой православной церкви. Уже сегодня за полтора месяца в Украинскую православную церковь перешли 204 прихода. Статистика и желание общин показывают, что до конца года перейдут тысячи общин, тысячи прихожан», — сказала Луценко.

Она отметила, что при президенте Порошенко начался процесс возрождения вооруженных сил и реформа секторов безопасности и обороны.

«Задача парламента на эту неделю — голосование за курс Украины в Евросоюз и НАТО… Мы приняли закон о национальной безопасности, который предусматривает создание комитета по контролю закупок вооружений для армии. Зарегистрировано пять законов, чтобы в армии происходил гражданский контроль. При президенте Порошенко финансирование вооруженных сил и сектора национальной безопасности достигло небывалых размеров — около 6% ВВП», — добавила Луценко.

Как сообщалось, 3 февраля в Киеве, в соборе Святой Софии состоялась интронизация главы ПЦУ Епифания. В свою очередь, президент Петр Порошенко пообещал, что ПЦУ будет независимой от государства, и этот принцип останется незыблемым. По его словам, интронизация Епифания символизирует то, что «божьим промыслом этот большой государственный вопрос решен».

«Недавно зарегистрированная Украинская православная церковь в соответствии с Конституцией Украины есть и будет независимой от государства. В Украине не будет государственной церкви. Этот конституционный принцип был и останется незыблемым», — заверил Порошенко.