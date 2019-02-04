Киев «завалил» годовую программу НАТО на 70-60% — эксперт

Киев, , 17:43 — REGNUM В 2018 году правительство Украины выполнило годовую национальную программу (ГНП) под эгидой комиссии Украина-НАТО на 30−40%. Об этом 4 февраля в эфире одного из украинских телеканалов заявил полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.

Он считает, что в ближайшее время Украине не предоставят план действий по членству в НАТО (ПДЧ).

«Заставьте вице-премьера Климпуш-Цинцадзе отчитаться за ГНП за 2018 год. Я прочитал эту программу и вижу, что она выполнена на 30−40%… Не выполнив эти критерии никто нам ПДЧ не даст. Согласно стратегическому оборонному бюллетеню мы к 2020 году должны прийти к оперативной совместимости. Но кроме оперативной совместимости есть еще административная и материально-техническая. Не переведя систему, не переведя стандартизацию вооруженных сил по трем критериям к натовским образцам, нас туда не возьмут», — сказал Стариков.

Эксперт отметил, что минобороны Украины реформирует вооруженные силы по типу внеблоковой Швеции.

«В минобороны решили строить систему шведского типа. Я им говорю: «Ребята, шведы не входят в НАТО. Швеция — нейтральная страна. Вы что, выполняете задание России, которая запрещает нам вступать в НАТО?». Вы понимаете, что у них там в головах происходит… Чтобы вступить в НАТО не обязательно вносить изменения в Конституцию. Чтобы вступить в НАТО, нужно написать официальное заявление троих (президент, премьер, спикер парламента)», — рассказал Стариков.

По его словам, минобороны Украины искусственно блокирует внедрение в вооруженных силах натовских STANAG (соглашение о стандартизации).

«Сейчас минобороны заявляет, что приняло STANAG. Они считают STANAG как ГОСТ… Всего в НАТО 1300−1400 STANAG. В настоящее время, чтобы ни говорили в минобороны, до 2018 года принято 37 STANAG и 47 — в 2018 году. Это меньше 2%. И как мы за пять лет дойдем до 100%… Что мешает министру Полтораку (Степан Полторак — ред.) своим приказом по министерству обороны написать: принять все STANAG, которые есть, ввести их в действие с такого числа и начать их постепенно вводить по каждой службе?» — возмутился Стариков.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшие пять лет Украина получит решение о предоставлении ей членства в НАТО. «Мы должны отвечать критериям членства в Европейском Союзе… и отвечать критериям относительно членства в НАТО. Я уверен, что к тому времени у нас уже будет план действий относительно членства в НАТО, у нас будет решение относительно предоставления Украине членства», — заявил Порошенко.

Напомним, 30 января кабинет министров Украины одобрил проект указа президента «Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2019 год». Сейчас проект указа передали на рассмотрение президента Украины Петра Порошенко. По словам вице-премьер-министра Климпуш-Цинцадзе, в принятом документе указаны стратегические цели Украины и конкретные задачи на 2019 год.