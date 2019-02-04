МИД Венесуэлы: Каракас пересмотрит отношения с признавшими Гуайдо странами

Каракас, , 17:35 — REGNUM Власти Венесуэлы намерены пересмотреть свои отношения с рядом европейских стран, которые признали спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве исполняющего обязанности президента Боливарианской республики. Соответствующее заявление выпустила сегодня, 4 февраля, пресс-служба министерства иностранных дел Венесуэлы.

«Правительство Боливарианской республики Венесуэла всеобъемлющим образом пересмотрит двусторонние отношения с этими странами, начиная с настоящего момента», — сказано в заявлении венесуэльского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США инспирировали попытку государственного переворота в Венесуэле. Оппозиционная проамериканская Национальная ассамблея объявила законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро узурпатором, а спикер ассамблеи Хуан Гуайдо по указке из Вашингтона провозгласил себя временным президентом Боливарианской республики.

США, Канада, ряд стран Латинской Америки и Европейского союза признали Гуайдо в качестве единственного президента Венесуэлы.

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