Эксперт о подрыве России: Украина не в состоянии самостоятельно делать это

Махачкала, , 18:16 — REGNUM Служба безопасности Украины и некоторые представители государственной власти, безусловно, ведут политику по подрыву России изнутри, в том числе с использованием центробежных движений и сил. Подобная работа с использованием сепаратистского фактора, в том числе и на Северном Кавказе, проводится и будет проводиться как минимум в ближайшие годы. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал главный редактор информационного агентства «Дербент» Милрад Фатуллаев.

Собеседник считает, что в деле раскола, прежде всего, будет использоваться «украинский фактор», то есть большое количество выходцев из этой страны, которые проживают в РФ. Речь в первую очередь идёт об украинцах, обосновавшихся в Сибири, на Дальнем Востоке и на Кубани. Что касается Северного Кавказа эксперт отмечает, что сепаратистские настроения в этом регионе очень незначительные.

«Чтобы всё это будоражить, поднимать, нужны серьёзные ресурсы. Конечно, украинская власть не в состоянии самостоятельно вести эту работу. Она, скорее всего, будет включаться в работу всего коллективного Запада, прежде всего, США и Великобритании, по подрыву России с использованием сепаратистского фактора. И официальная власть Украины также будет способствовать этому процессу», — отмечает собеседник.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета по иностранным делам Верховной рады Украины Анна Гопко в конце января рассказала о намерениях способствовать расколу России через поддержку сепаратизма в субъектах. В своём заявлении она упомянула национальные республики, такие как Башкирия, Татария, Тува, Карелия, Марий Эл, Чувашия, а также регионы Северного Кавказа и Кубани.

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