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Власти ОАЭ встретили папу Франциска парадом ВВС

Политика

После приветствия понтифик направился на переговоры с шейхами

Абу-Даби, 4 февраля 2019, 17:28 — REGNUM  Власти Объединенных Арабских Эмиратов встретили папу римского Франциска парадом самолетов, 4 февраля передает агентство Reuters.

Несколько истребителей ВВС ОАЭ приветствовали понтифика в небе над Абу-Даби клубами желтого и белого дыма — цветов флага Ватикана.

После приветствия понтифик направился на переговоры с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном и правителем Дубая шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом.

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