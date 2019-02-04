Вернуть отобранного ребенка в семью — нанести ему психотравму: чиновник США

Вашингтон, , 17:38 — REGNUM Администрация Дональда Трампа сообщает о чрезвычайных усилиях, которые потребуются, чтобы воссоединить тысячи детей-мигрантов, которые были отделены от своих родителей, с их семьями, сообщает АР.

Более того, высказывается аргумент, что даже если бы такое воссоединение было возможно, дети, вероятно, будут эмоционально травмированы. Джонатан Уайт, который возглавляет усилия министерства здравоохранения и социальных служб по воссоединению детей-мигрантов со своими родителями, сказал, что удаление детей из «спонсорских» домов для воссоединения с родителями «будет представлять серьезную озабоченность по поводу благополучия детей».

Уайт заявил, что правительство должно сосредоточиться на воссоединении детей, находящихся в настоящее время под его опекой, а не тех, кто уже был освобожден для спонсоров:

«Это дестабилизирует постоянство их существующей домашней среды и может нанести травму детям», — сказал Уайт в суде, ссылаясь на свой многолетний опыт работы с несопровождаемыми детьми-мигрантами и опытом работы в качестве социального работника.

Комментируя эту новость, конгрессмен Донна Шалала пишет на своей странице в твиттере:

«Мы должны немедленно воссоединить каждого ребенка с его семьей! Те, кто несет ответственность за эту ужасную политику, включая самого президента, должны быть привлечены к ответственности. Оправдание, которое дала администрация, отвратительное, неамериканское и аморальное».

Как сообщало ИА REGNUM, число разлученных в США семей мигрантов никогда не будет известно — такой вывод следует из доклада, изданного министерством здравоохранения и социальных служб.