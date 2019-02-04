ФРГ даст Венесуэле €5 млн гумпомощи, когда «позволят политические условия»

Берлин, , 17:21 — REGNUM Германия предоставит Венесуэле гуманитарную помощь в размере пяти миллионов евро, как только это «позволят политические условия» в республике, заявил 4 февраля министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

О каких конкретно условиях идёт речь, германский министр не уточнил, однако подчеркнул, что официальный Берлин считает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо «законным переходным президентом в соответствии с конституцией Венесуэлы». В свою очередь, действующего главу республики Николаса Мадуро он обвинил в том, что тот «не выполнил требования Европейского союза о проведении свободных и справедливых президентских выборов».

«Мы по-прежнему беспокоимся о людях в Венесуэле, которые страдают от драматической ситуации с поставками, в том числе в области здравоохранения. Поэтому мы, как и ЕС, неоднократно требовали беспрепятственного доступа ля международной гуманитарной помощи, но до сих пор безуспешно. Германия выделила средства на гуманитарную помощь Венесуэле в размере пяти миллионов евро, которые могут быть предоставлены в случае, если это позволят политические условия в Венесуэле», — приводит слова Хайко Масса пресс-служба МИД ФРГ.

Отметим, что Николас Мадуро сегодня призвал венесуэльских граждан отказываться от иностранной гуманитарной помощи как «от плохого и дешёвого шоу олигархии».

По его словам, Венесуэле не следует давать «фальшивых обещаний по так называемой гуманитарной помощи». Народ республики самостоятельно справится с тяжёлой ситуацией «своими усилиями и своим трудом», заявил Мадуро.

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