Эстония признала Хуана Гуайдо временным главой Венесуэлы

Таллин, , 17:14 — REGNUM Эстония заявила о признании спикера венесуэльского парламента Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, сообщает 4 февраля пресс-служба МИД Эстонии на своей странице в Twitter.

«Народ Венесуэлы имеет неотъемлемое право свободно и демократически выбирать своих лидеров и решать свое будущее. Мы ожидаем, что Гуайдо призовет к проведению новых, свободных и справедливых президентских выборов», — указано в сообщении эстонского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, самопровозглашенного «временного президента» Венесуэлы вслед за США признал целый ряд сателлитов Вашингтона.

Напомним, Хуан Гуайдо не имеет никаких законных прав на должность президента Венесуэлы.

Законно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро уже объявил главу оппозиционного парламента Гуайдо «марионеткой США» и отказался выполнять ультимативные требования Вашингтона.

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