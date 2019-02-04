Выборы на Украине: Тимошенко «нашла» 1 млн «мертвых душ» Порошенко

Киев, , 17:10 — REGNUM Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко подала в министерство внутренних дел Украины заявления о подготовке действующей властью массового подкупа избирателей и незаконном увеличении Государственного реестра избирателей. Соответствующее заявление Тимошенко сделала 4 февраля во время заседания согласительного комитета Верховной Рады.

По её словам, власти тайно, без права кандидатов в президенты контролировать этот процесс, увеличили реестр избирателей на миллион человек. В то время, «когда люди массово уезжают из страны, когда смертность превышает рождаемость почти в два раза».

«Мы требуем от министра внутренних дел немедленно проверить этот реестр и предыдущий. И убрать из них всех «мертвых душ», прекратить подготовку Порошенко к масштабным фальсификациям», — сказала Тимошенко.

Он сообщила, что действующая власть планирует снять защиту с бюллетеней, что даст возможность команде Порошенко напечатать большее количество и «вбрасывать» их на выборах.

«Страна ждет, когда этот продажный коррумпированный президент, который прикрывается патриотическими лозунгами, покинет власть. Я призываю всех коллег не дать Порошенко остаться у власти: страна уже не выдержит такого руководства», — добавила Тимошенко.

Кроме того, она обвинила штаб Порошенко в подготовке массового подкупа избирателей. Тимошенко считает, что украинцам будут давать по 1000 грн. (35 долл.) за голос.

«Президент любой ценой пытается удержаться у власти. Благодаря своему ближайшему соратнику Сергею Березенко и всему коррумпированному окружению Порошенко создает сеть подкупа и раздает по 1000 грн. за голос. Это происходит открыто на глазах у правоохранителей», — рассказала Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января штаб кандидата в президенты, лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко подал судебный иск к Центральной избирательной комиссии из-за ограничений, введенных на возможности проверки Государственного реестра избирателей. При этом он выразил надежду, что суд отменит это «невиданное в Украине еще никогда» требование.

«Подал в суд на ЦИК. Из-за противозаконного требования к кандидату в президенты работать с Государственным реестром избирателей исключительно в здании ЦИК. Согласно закону, рассмотреть этот иск суд должен в сжатые сроки — в течение двух дней», — отметил Гриценко.