Правительство Чехии признало Гуайдо президентом Венесуэлы

Прага, , 17:09 — REGNUM Правительство Чехии решило признать спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве временно исполняющего обязанности президента Боливарианской республики. Об этом сегодня, 4 февраля, написал на своей странице в сети микроблогов Twitter первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

По словам Гамачека, сегодня на заседании чешского правительства министр иностранных дел Томаш Петршичек предложил признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Правительство Чехии предложение Петрчишека поддержало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Большинство стран Евросоюза уже признали Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы. Однако власти Италии заблокировали признание Гуайдо на уровне Европейского союза.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Европарламента требует от всех стран ЕС признать Гуайдо