Дело Арашукова. Как избавить российскую политику от укромных местечек?

Москва, , 05:31 — REGNUM Громкий скандал с семейством Арашуковых снова поднял вопрос об эффективности и пользе для российского государства нынешней системы социальных лифтов. Стоит ли сохранять механизм, позволяющий осуществлять карьеры подобные «трудовому пути» Арашукова-младшего, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Диана Кади.

Вряд ли можно рассчитывать на некое «масштабное очищение системы», если с коррупцией борются так, как это происходит в нынешних российских реалиях. Но констатация этого грустного факта вовсе не отменяет саму задачу — оздоровлять российский политикум совершенно необходимо. Возможно, что здесь на помощь могла бы прийти выборность, ведь Совет федерации, при котором подвизался такой «полезный» для России политик, как Арашуков, представляет собой неподотчетное перед избирателем место, где, как оказалось, могут заводиться и такие вот персонажи.

Пример Арашукова, пребывавшего в полной неизвестности для широкой публики до своего ареста, должен стать причиной задуматься об улучшенных механизмах оценки общественной пользы действий того или иного политика. Без этого, обязательно публичного, мониторинга, российская политическая общность рискует продолжить существование в качестве «проходного двора», куда может войти любой проходимец с деньгами.

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