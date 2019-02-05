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Фальшивые победы Украины — предвыборный аргумент Порошенко

Политика

Тексты Порошенко, их символический смысл оторваны от реалий настолько, что воспринять полёт его фантазии не под силу уже никому

Фальшивые победы Украины — предвыборный аргумент Порошенко
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
В своем мире

Киев, 5 февраля 2019, 03:30 — REGNUM  Поскольку кандидату в президенты Украины Петру Порошенко нечего предъявит своему избирателю в качестве позитивных примеров его реальных достижений на посту украинского лидера, его команде приходится изобретать все более изощренные варианты реальности альтернативной. О том, удается ли этот сложный маневр по затуманиванию общественного сознания украинцев, рассказывает автор ИА REGNUM Яков Рудь.

Каждый проигрыш выставлять в виде победы — такую несложную стратегию избрал и следует ей на протяжении всего своего президентского срока Петр Порошенко. А поскольку провалы преследуют его непрерывно, постольку и украинские граждане вынужденно внимают таким же непрерывным реляциям о его виртуальных «победах». Теперь к этому перечню фальшивых побед добавилась и фраза Порошенко о том, что «худшее уже позади». Не подразумевал ли он при этом, что дно уже достигнуто, и дальше уже ухудшаться ситуации некуда?

Похоже, что так, ведь менять в своей политике, направленной на вялотекущую войну с украинским народом, замаскированную под «отражение российской агрессии», Порошенко, видимо, не собирается. Так что и мнение о ныне действующем президенте Украины тех, кому предстоит голосовать на выборах, останется устойчиво негативным.

Читайте статью Порошенко вышел в астрал, а также другие статьи Якова Рудя, посвященные ситуации на Украине.

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