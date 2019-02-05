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Пришло время остудить японские фантазии по поводу Курил

Политика

Осознание и просветление так и не наступило ни у одной из сторон

Пришло время остудить японские фантазии по поводу Курил
Иван Шилов © ИА REGNUM
Курильские острова

Москва, 5 февраля 2019, 00:38 — REGNUM  Отсутствие внятных объяснений со стороны российской власти по поводу цели переговоров с Японией становится причиной тревоги со стороны граждан России. О том, насколько обоснована их тревога и есть ли возможность внести ясность в созданную информационную несуразицу, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Микоян.

Четкое понимание ситуации вокруг переговоров с Японией в российском обществе отсутствует. Кремлю так и не удалось объяснить гражданам — почему такие мощные дипломатические усилия необходимо тратить для достижения мирного договора в давным-давно оконченной войне. Ради каких-то формальностей, которые позволят получить в будущем изделия высокой японской технологии? Но Япония подходит к вопросу мирного договора совсем по другому, требуя за него российскую территорию, что само по себе является недопустимым «стартовым условием» для разговора на равных.

Японский парламент принял закон о «японском суверенитете» над российскими островами. Так не начать ли России с главного — добиться отмены этой японской установки на отъем, поэтапный или нет, Курильских островов, а потом обсуждать варианты добрососедских отношений? Возможно, жесткий и короткий ответ со стороны России стоило бы предъявить именно сейчас — в преддверии дня «северных территорий» в Японии и очередного раунда переговоров, намеченных на февраль этого года.

Читайте статью После фальш-старта: Москва и Токио перед следующим забегом вокруг Курили другие публикации Владимира Микояна.

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