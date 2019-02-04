Россия усилила авиагруппу на базе в Хмеймиме?

Дамаск, , 16:54 — REGNUM Ресурс сирийской оппозиции Zaman Al-Wasl со ссылкой на военные источники сообщил о резком усилении российской авиагруппы на прибрежной базе Хмеймим. Наращивание сил происходит с начала января 2019 года. Увеличено количество ударных самолетов и вертолетов.

Количество российских самолетов, по данным издания, выросло с 30 до 50 боевых машин. Zaman Al-Wasl сообщает, что на данной авиабазе размещены самолеты различных марок: Су-25, Су-24, Су-30, Су-34, Су-35 и МиГ-29. Кроме этого, есть два Ил-20М, Ан-26 и Ан-70, а также два А-50 и неустановленное количество самолетов Ил-76 и Ан-124 «Руслан». На авиабазе также сосредоточено большое количество контейнеров с авиационными боеприпасами.

Минобороны РФ и сирийские военные не подтверждают изложенную выше информацию. Однако если информация соответствуют действительности, то подобное усиление группировки ВКС РФ выглядит естественным: это необходимо для поддержки с воздуха готовящегося широкомасштабного наступления в районе Большого Идлиба.

Сирийская арабская армия уже сосредоточила в этом регионе группировку численностью до 45 тысяч человек. В настоящее время сирийские военные практически каждый день наносят удары по боевикам по всему фронту вдоль Идлибской демилитаризованной зоны. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.

Судьба этой части Сирии будет решаться 14 февраля на встрече в Астане. По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, Россия предложила Турции провести в Идлибе совместную военную операцию против радикальных группировок.