В Венесуэле начнут собирать подписи против военного вторжения США

Каракас, , 16:47 — REGNUM Венесуэла будет собирать подписи против военного вмешательства США в свои внутренние дела, заявил 4 февраля президент этой страны Николас Мадуро на военном параде в штате Арагуа.

«С ближайшей среды мы начинаем сбор подписей по всей стране, которые представим Белому дому, чтобы отвергнуть такие угрозы», — заявил Николас Мадуро.

Напомним, 3 февраля президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS сообщил, что отправка военных в Венесуэлу может стать «одним из вариантов» выхода этой страны из сложившейся ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство США фактически уже напрямую вмешивается во внутренние дела Венесуэлы, официально признав Хуана Гуайдо, предводителя оппозиции, провозгласившего себя временным главой государства.

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