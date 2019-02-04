США и Южная Корея провели консультации по переговорам Трампа и Кима

Сеул, , 16:45 — REGNUM Представители США и Южной Кореи провели консультации в связи с предстоящими переговорами американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, 4 февраля передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению южнокорейского Голубого дома, во встрече в Сеуле участвовали спецпредставитель США Стивен Бигун и советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чун Юй Ён.

Ожидается, что в ближайшие дни спецпредставитель США Стивен Бигун также встретится с представителями Северной Кореи. Дата и место предстоящих переговоров Трампа и Кима пока неизвестны.

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