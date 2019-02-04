Понедельник, 4 Февраля 2019 года
17:09:32 МСК

Глава Европарламента требует от всех стран ЕС признать Гуайдо

Политика

А Италия против

Брюссель, 4 февраля 2019, 16:44 — REGNUM  Председатель Европейского парламента Антонио Таяни призвал все страны — члены Европейского союза признать спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы в качестве единственного президента Боливарианской Республики. Соответствующее сообщение Таяни опубликовал сегодня, 4 февраля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Таяни поблагодарил все страны — члены Евросоюза, которые уже признали Хуана Гуайдо в качестве президента Венесуэлы, а также призвал те страны, что еще не сделали это, поскорее признать Гуайдо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 января Европейский парламент уже признал Гуайдо в качестве единственного президента Венесуэлы. Власти Германии, Франции и Великобритании уже признали Гуайдо президентом Венесуэлы.

Однако власти Италии заблокировали признание Гуайдо на уровне Европейского союза.

Напомним, что спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо по указке американцев объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы и поднял мятеж против законного президента Николаса Мадуро. Полностью захватить власть Гуайдо пока не удалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Канцлер Австрии заявил о признании Гуайдо президентом Венесуэлы

Читайте развитие сюжета: В Венесуэле начнут собирать подписи против военного вторжения США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политический кризис в Венесуэле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить