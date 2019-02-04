Глава Европарламента требует от всех стран ЕС признать Гуайдо

Брюссель, , 16:44 — REGNUM Председатель Европейского парламента Антонио Таяни призвал все страны — члены Европейского союза признать спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы в качестве единственного президента Боливарианской Республики. Соответствующее сообщение Таяни опубликовал сегодня, 4 февраля, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Таяни поблагодарил все страны — члены Евросоюза, которые уже признали Хуана Гуайдо в качестве президента Венесуэлы, а также призвал те страны, что еще не сделали это, поскорее признать Гуайдо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 января Европейский парламент уже признал Гуайдо в качестве единственного президента Венесуэлы. Власти Германии, Франции и Великобритании уже признали Гуайдо президентом Венесуэлы.

Однако власти Италии заблокировали признание Гуайдо на уровне Европейского союза.

Напомним, что спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо по указке американцев объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы и поднял мятеж против законного президента Николаса Мадуро. Полностью захватить власть Гуайдо пока не удалось.

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