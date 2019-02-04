Сирийская армия наносит удары по боевикам по всему фронту Большого Идлиба

Дамаск, , 16:37 — REGNUM Сирийская арабская армия 3−4 февраля нанесла удары по ряду объектов джихадистов у Идлибской демилитаризованной зоны. Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News.

4-я бронетанковая дивизия сирийской армии огнем артиллерии уничтожила склад оружия группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Хабит в южной части провинции Идлиб. Также в ходе этого обстрела было уничтожено несколько единиц бронетехники исламистов.

Ракетному удару со стороны Сирийской арабской армии также подверглись позиции другой радикальной группировки — Исламской партии Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — в городах Аль-Сирмания и Хувайз провинции Идлиб.

В этот же день сирийские военные нанесли ракетно-артиллерийский удар по позициям протурецкой группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Хасрая в северной части провинция Хама. Этот удар был ответом на артиллерийский обстрел боевиками сирийских военных 2 февраля.

4 февраля утром военнослужащие 4-й бронетанковой дивизии САР шквальным пулеметным огнем накрыли группу боевиков «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые пытались просочиться в тыл их позиций в районе городов Аль-Джанабира и Таль-Утман. Несколько джихадистов уничтожены.