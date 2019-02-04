Понедельник, 4 Февраля 2019 года
17:04:33 МСК

Сирийская армия наносит удары по боевикам по всему фронту Большого Идлиба

Политика

Огневому воздействию сирийских военных подверглись боевики всех радикальных группировок

Дамаск, 4 февраля 2019, 16:37 — REGNUM  Сирийская арабская армия 3−4 февраля нанесла удары по ряду объектов джихадистов у Идлибской демилитаризованной зоны. Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News.

4-я бронетанковая дивизия сирийской армии огнем артиллерии уничтожила склад оружия группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Хабит в южной части провинции Идлиб. Также в ходе этого обстрела было уничтожено несколько единиц бронетехники исламистов.

Ракетному удару со стороны Сирийской арабской армии также подверглись позиции другой радикальной группировки — Исламской партии Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — в городах Аль-Сирмания и Хувайз провинции Идлиб.

В этот же день сирийские военные нанесли ракетно-артиллерийский удар по позициям протурецкой группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Хасрая в северной части провинция Хама. Этот удар был ответом на артиллерийский обстрел боевиками сирийских военных 2 февраля.

4 февраля утром военнослужащие 4-й бронетанковой дивизии САР шквальным пулеметным огнем накрыли группу боевиков «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые пытались просочиться в тыл их позиций в районе городов Аль-Джанабира и Таль-Утман. Несколько джихадистов уничтожены.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить