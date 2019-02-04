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Французские ВВС нанесли удар по ливийским боевикам в Чаде

Политика

Боевики из Ливии смогли проникнуть «глубоко на территорию Чада»

Нджамена, 4 февраля 2019, 16:33 — REGNUM  Французские ВВС нанесли удар по колонне ливийских боевиков, вторгшихся на территорию Чада, 4 февраля передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению министерства обороны Франции, истребители Mirage 2000 нанесли удар по колонне из 40 пикапов с вооруженными боевиками из Ливии по запросу Чада. К моменту атаки боевики смогли проникнуть «глубоко на территорию Чада».

«Вмешательство в ответ на запрос властей Чада помогло помешать враждебному прогрессу», — говорится в заявлении военных.

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