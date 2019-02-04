Армения-Азербайджан: переговоры без переговоров

Ереван, , 16:09 — REGNUM Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что «в переговорном процессе по урегулированию карабахского конфликта сохраняется конструктивная атмосфера». По его словам, «Армения продолжает работать, продолжит участвовать в переговорах». Что же касается сроков возможной официальной встречи премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, то министр призвал «не спешить», и «важно, чтобы мы строили процесс так, чтобы могли иметь результат, надо быть уверенным, что следующий шаг выстроен так, что динамика сохранится».

Странность ситуации в том, что когда премьер-министр Никол Пашинян заявил, что правительство Армении не обсуждает формулу «территории в обмен на мир» в карабахском урегулировании и выступает за участие Степанакерта в переговорном процессе, МИД Азербайджана обвинил Армению в «стремлении сорвать переговоры». Поэтому прозвучавшее заявление Мнацаканяна воспринимается стразу в трех вариантах: либо он откровенно блефует, пытаясь скрыть факт срыва переговорного процесса, либо Ереван, ведя закулисные негласные переговоры, принял или готовится принять условия Азербайджана, публично звучащие так: освобождение Арменией всех районов и предоставление Степанакерту статуса автономии с составе Азербайджана, либо Баку пошел на определенные уступки, о которых не желает заявлять публично, чтобы сохранить переговорный процесс.

К сожалению, «революционный» Ереван продолжает держать под грифом «секретно» обсуждение развития ситуации вокруг карабахского урегулирования, а сам Мнацакянян «говорит обо всем и ни о чем». Ситуация не изменилась и после того, когда члены фракции «Просвещенная Армения» парламента Армении пригласила Мнацаканяна на встречу для выяснения реально складывающейся ситуации. Но, увы, по-прежнему: звучат слова, и никакой конкретики.