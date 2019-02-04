Новомученики в России: история канонизации

Александр Томилин, , 16:08 — REGNUM

ХХ век принёс христианству долго не виданные до того гонения. Громадные цифры жертв советских репрессий против духовенства вызывают немой вопрос — что это было? В самой России, которая до сих пор не может определиться со своим прошлым, и эта тема становится полем для острых дискуссий. Что важнее — сильная власть в Отечестве земном или верность Отечеству Небесному? Особенно тогда, когда власти требуют отречения от Неба.

В самой России тема Новомученников и Исповедников Российских только начинает приобретать свою научную значимость, выходя из поля эмоций и политики, а на Западе она, в силу своей чужеродности, является предметом более объективного изучения. Профессор русской истории Копенгагенского университета Карин Кристенсен предприняла попытку рассказать об этом. Причём её целью стали не сами Новомученники, а память о них, их канонизация. Автор написала книгу, базируясь на своей диссертации, и представила читателю великолепный обзор западной историографии вопроса о Новомучениках. Кроме того, автор совершила паломничество в такие знаковые места, как Бутово и Соловки.

Название книги немного неточно отражает её содержание. Книга больше о канонизации Новомучеников, чем о восприятии советских репрессий через их судьбу. Сама автор признаётся — книга о культурной памяти Церкви. Концепция автора базируется на трёх этапах создания церковного культа. Канонизация — как осуществление власти Церкви, иконизация — сравнимо с героизацией и мифологизацией и, наконец, поклонение, связанное с паломничествами к мощам Новомучеников и в места их казней (например, Бутовский полигон). Посему структура книги трёхчастная.

Хорошо показан контекст канонизации Новомучеников, чем являлась канонизация в России, как происходила работа Синодальной комиссии и прочие интересные тонкости. При этом в книге даются экскурсы, объяснение того, что такое агиография, и как иконизация святого связана с его агиографией. Учитывая то, что они все жили на рубеже XIX—XX веков, источниковая база агиографов Новомучеников оказывается весьма широкой и огромной, что позволяет создавать более-менее близкие к истории мифы, основанные на понимании подлинных биографий людей.

Книга снабжена хорошим справочным аппаратом и является качественным исследованием в области современной русской культуры, которое, смею надеяться, даст толчок для появления подобных исследований в России.