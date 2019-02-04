ЕС становится все более «невыносимым» и «невыгодным»

Станислав Стремидловский, , 16:12 — REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 28 января — 3 февраля 2019 года стали: папа Франциск встретился с православно-католической комиссией; Венесуэла разделила Ватикан и местный епископат; Ахенский договор — это импульс для Европы; европейские русские православные застряли между Константинополем и Москвой; Трамп поддержал уроки по изучению Библии в государственных школах; Париж анонсирует проведение международной конференции по восточным христианам; российские католики вспоминают Холокост.

Папа Римский Франциск встретился с православно-католической комиссией, сообщает Vatican News (Ватикан). 1 февраля он принял членов Смешанной международной комиссией по богословскому диалогу между Католической церковью и Восточными православными церквами. Комиссия была учреждена в 2003 году по совместной инициативе Папского совета по содействию христианскому единству и иерархии Восточных православных церквей: Коптской православной церкви, Сирийской православной церкви, Армянской апостольской церкви (представленной двумя католикосатами — Эчмиадзинским и Киликийским), Эфиопской православной церкви, Эритрейской православной церкви и Сиро-маланкарской православной церкви. Обращаясь к гостям, Франциск поблагодарил их за усилия, предпринимаемые для того, чтобы «ходить путями единства с братским духом». Диалог между католиками и православными свидетельствует о том, что «между Западом и Востоком различные богословские формулировки нередко дополняют друг друга, а не противоречат одна другой». Папа пожелал богословам, чтобы их рассуждения о Таинствах «помогали и дальше следовать по пути к полному общению, к общему празднованию святой евхаристии». Отметив, что многие из присутствующих принадлежат к ближневосточным церковным общинам, которые подвергаются тяжким испытаниям — войной, насилием, преследованиями, понтифик выразил надежду, что можно будет возобновить опыт совместной молитвы и размышлений о ситуации на Ближнем Востоке, пережитый в Бари. Папа заверил ближневосточных христиан в своей молитве о том, чтобы «эти земли, уникальные в спасительном замысле Бога, после продолжительной ночи конфликтов вновь смогут увидеть рассвет мира». Ближний Восток призван стать землей мира и не может оставаться почвой конфликтов. «Пусть война, дочь власти и нищеты, уступит место миру, чаду права и справедливости, и пусть наши братья-христиане также будут признаны полноправными и равноправными гражданами», — сказал Франциск. В конце аудиенции он пригласил всех присутствующих вознести молитву «Отче наш», каждый на своем языке.

Венесуэла: папа и местные епископы идут разными путями. Так считает National Catholic Register (Айрондэйл, США). Франциска просят оказать явную поддержку венесуэльским протестующим, призывающим к отставке президента Николаса Мадуро. Демонстрантам симпатизируют венесуэльский католический епископат. Но понтифик отвечает, что встать на ту или иную сторону в обостряющемся противостоянии между Мадуро и оппозицией «было бы пастырской неосторожностью» и нанесло бы «вред», и повторяет свой призыв к «справедливому и мирному урегулированию». Ответ папы разочаровал защитников прав человека и всех тех, кто хочет, чтобы мировые лидеры — включая папу Римского — оказали бы давление на Мадуро, чтобы тот отказался от борьбы за власть. Однако философ из Католического университета Америки Брэдли Льюис полагает, что Франциск прав, когда проявляет осторожность. Если мирный переход к демократическому правлению станет реальной возможностью, говорит Льюис, если он будет связан с отбытием Мадуро и некоторых его людей из страны и достижением соглашения между партиями о проведении новых выборов, то Ватикан и епископы Венесуэлы «вполне могли бы сыграть в этом свою роль, но они должны действовать очень осторожно».

Новое франко-германское соглашение — это импульс для Европы, считает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель подписали Ахенский договор, возродив соглашения, впервые заключенные президентом Франции Шарлем де Голлем и канцлером Германии Конрадом Аденауэром в январе 1963 года. Тогда это решение вызвало критику со стороны соседних европейских стран. Выразили свое разочарование и руководители европейских институтов. Критические голоса прозвучали в немецком бундестаге, причем не только в среде оппозиционеров, но и правящих партий. Контексты нового франко-германского договора, подписанного Макроном и Меркель в Ахене 22 января 2019 года, совершенно иные. Председатель Европейского совета Дональд Туск и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, председательствующий в Европейском союзе президент Румынии Клаус Йоханнис присутствовали на церемонии, чтобы передать общее благословение этой двусторонней инициативе. Франко-германский дуэт намерен ответить на новые вызовы, которые ЕС призван решать сегодня, и на те, что ждут его впереди. Несмотря на свое быстрое развитие, Евросоюз со своими 28 странами-членами переживает период трудностей. Реформы зашли в тупик; новые вызовы на международной арене и появление новых угроз, ответ на которые европейские народы всё еще ищут; впервые страна-член намерена покинуть ЕС; культурный разрыв, медленно разделяющий новых и старых членов, подрывает способность действовать в унисон в духе солидарности. Наконец, проявления «популистского национализма», который распространяется в большинстве государств-членов, подрывая их политические системы и ставя под сомнение повестку дня ЕС. На этом процесс евроинтеграции нуждается в мощном толчке, который, учитывая нынешнюю ситуацию, может дать только франко-германская пара. В подробной преамбуле Ахенского договора описываются достигнутые результаты консенсуса. Это предпосылка. Теперь дело за тем, чтобы завершить создание общего рынка и консолидировать экономический и валютный союз, а также обеспечить более тесное сотрудничество в области оборонной политики, предоставить Европе возможности действовать самостоятельно с точки зрения внешней политики и безопасности.

Выход Великобритании из ЕС дает шансы более глубокой евроинтеграции в интересах Германии под руководством Берлина и с помощью Парижа, утверждает Polonia Christiana (Краков, Польша). ЕС не только движется в направлении, которое является малопривлекательным для всё больших и больших стран, но и нагло критикует и пытается нанести удар по странам, которых не устраивает эта политика. 22 января этого года канцлер Германии и президент Франции подписали договор об укреплении сотрудничества в области внешней политики, обороны и безопасности. Это еще один шаг к более глубокой интеграции и созданию государства под именем ЕС. В ноябре 2018 года Меркель открыто заявила, что национальные государства должны быть готовы отказаться от суверенитета, всё ясно и очевидно. И ничего нового — такая политика проводилась до того, как Польша присоединилась к Евросоюзу. Чтобы получить разрешение войти в его состав, Варшава должна была принять кучу вредных законов. ЕС конфликтует и с другими странами. Брюссель ненавидят в Греции (фактическая потеря суверенитета), в Италии (за вмешательство в бюджет), в Румынии и в Австрии. В октябре 2018 года Европейская комиссия грозила Вене. Евросоюз становится всё более невыносимым и невыгодным, особенно для Польши. Непослушание Брюсселю означает угрозу приостановки выплаты субсидий. Помимо того, в случае Варшавы это и гигантские затраты на абсурдный пакет ЕС по энергетике и климату. Из года в год Польша будет получать всё меньше и меньше бесплатных квот на выбросы углекислого газа, что приведет к ухудшению конкурентоспособности польской экономики. Правда в том, что для сотрудничества между государствами не требуется мстительный Европейский союз. Каждое из государств может подписать выгодные для него двусторонние соглашения.

Европейские русские православные застряли между Константинополем и Москвой, полагает AsiaNews (Рим, Италия). Константинопольский патриархат приостановил на три месяца служение отца Дионисия Байкова, который является настоятелем исторического храма в Сан-Ремо, посвященного Христу Спасителю, великомученице Екатерине и святому Серафиму Саровскому. Это один из храмов Западноевропейского экзархата русских приходов Константинопольского патриархата, который в ноябре прошлого года был распущен Фанаром и передан в ведение греческих митрополий. Митрополит Италийский Геннадий (Зервос) потребовал от Байкова признать его своим правящим архиереем и поминать на службах. Однако настоятель проигнорировал его указания и продолжил поминать архиепископа Парижского Иоанна (Реннето), 76-летнего француза, который представляет историческое «французское православие», родом из русской эмиграции. Храм в Сан-Ремо, пожалуй, самый известный среди итальянских православных церквей, по словам отца Дионисия, «является визитной карточкой города и показан на всех туристических картах, именно поэтому давно став мишенью греков. Чтобы избежать недоразумений, мы будем держать его закрытым до 23 февраля, когда состоится собрание нашей митрополии». Настоятель добавил, что готов при необходимости «запереть двери». Конфликт между греками и русскими в Европе будет нелегко разрешить, учитывая различные настроения двух этнических православных общин. Они начали свое сосуществование после революции 1917 года, однако после ссоры между Москвой и Константинополем из-за украинской автокефалии начали расходиться. В сентябре прошлого года, когда стало известно о том, что константинопольский патриарх Варфоломей предоставит автономию украинцам, некоторые европейские священники русской общины начали двигаться. Уже в октябре протоиерей Георгий Блатинский, настоятель храма Рождества Христова и святителя Николая Чудотворца во Флоренции, объявил о решении вернуться от греков в Московский патриархат. В ответ был ликвидирован Западноевропейский экзархат. Столкнувшись с этим, в конце декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял решение о перестройке церковной организации в Европе, назначив молодого епископа Иоанна (Рощина) с титулом митрополита Корсунского патриаршим экзархом Западной Европы. 23 февраля на собрании бывшего Западноевропейского экзархата русских приходов будет принято решение о ее судьбе — подчиниться Константинополю и потерять свою идентичность или добиваться соглашения с Москвой, надеясь сохранить хотя бы подобие автономии.

Предстоятель Антиохийской православной церкви патриарх Иоанн Х посетил Москву, где встретился с патриархом Кириллом, информирует Agenzia Fides (Ватикан). Сирийский владыка поблагодарила Россию за поддержку монастыря святой Феклы в Маалула. Иоанн также затронул спор между Московским патриархатом и Константинопольским относительно предоставления автокефалии национальной православной Церкви на Украине, которую Москва считает своей «канонической территорией». Предстоятель Антиохийской православной церкви вновь подтвердил, что он отвергает односторонние инициативы и настаивает на консенсусе в вопросе предоставления автокефалии.

Президент США Дональд Трамп поддержал уроки по изучению Библии в государственных школах, рассказывает Kath.net (Линц, Австрия). Это вызвало одобрение консерваторов и негодование светских критиков. Инициатива по введению факультативных занятий по изучению исторического и литературного значения Библии рассматривается в шести штатах. Либералы заявляют, что Трамп поддерживает политику, которая «незаконно» отдает предпочтение одной религии над другой. Государственные школы не должны заниматься религиозным воспитанием, утверждают критики, в противном случае они будут похожи на воскресные школы, что нарушает права учеников и родителей в соответствии с Первой поправкой к Конституции США. Однако эта поправка в действительности просто запрещает принимать законы, которые устанавливают государственную религию или запрещают свободное исповедание. В то время как во времена отцов-основателей в конце XVIII века религиозное образование было широко распространено. Это мотивировалось тем, что религия, мораль и знания необходимы для хорошего правления и человеческого счастья.

Во время своей поездки в Египет президент Франции Эммануэль Макрон объявил об организации международной конференции по восточным христианам, пишет La Croix (Париж, Франция). Именно имея убеждение, что восточные христиане способствуют разнообразию и, следовательно, стабильности на Ближнем Востоке, в 2015 году Париж выдвинул идею проведения международной конференции, посвященной жертвам этнического и религиозного насилия в регионе. Она прошла в сентябре, собрав около шестидесяти стран, неправительственных организаций и институтов ООН на фоне чрезвычайной активности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. Конференция занималась определением конкретных мер быстрой помощи угнетенным меньшинствам — христианам, езидам, шабакам и какаи. Франция объявила о выделении 25 миллионов евро. Что касается нового саммита, то Макрон еще не назначил точную дату. Хотя, по данным издания, он должен состояться осенью 2019 года.

28 января в Новосибирске прошла церемония, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста, передает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). Она была организована израильским культурным центром «Натив» при поддержке Центра культуры и отдыха «Победа». От Католической церкви участие приняли ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт и генеральный викарий епархии священник Андрей Ферко. Монсеньор Верт в частности сказал: «Папа Франциск, рассказывая о своей поездке в Литву прошлой осенью, сказал: «Я молился у памятника жертвам Холокоста и просил Всевышнего утешить Свой народ. Память о Холокосте необходима, и это должна быть живая память. Без сохранения памяти о прошлом нет будущего, потому что, если на примере самых мрачных страниц истории мы не научимся избегать тех же ошибок, слова «человеческое достоинство» останутся лишь ничего не значащими словами». Хочу закончить опять-таки молитвой папы Франциска: «Прошу Всевышнего благословить выбранный нами путь дружбы и доверия, чтобы мы могли всегда жить в мире, где бы мы ни находились. Шалом алейхем!».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.