Косово пытается «отнять сербскую собственность» — Вучич

Белград, , 15:39 — REGNUM Закон об уставе горно-обогатительного комбината «Трепча», принятый парламентом отделившегося от Сербии края Косово, согласно которому 80% его акций должно стать собственностью косовского правительства, не что иное как попытка «отъёма сербской собственности». Об этом на встрече с послом Великобритании Деннисом Кифом заявил президент Сербии Александр Вучич.

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На встрече с послом Кифом сербский президент отметил вредоносность шагов косовско-албанского руководства.

«Нынешний застой в диалоге может быть преодолён, только когда Приштина отменит пошлины на товары из центральной Сербии и прекратит провокации, такие, как закон об уставе ГОК «Трепча», — приводит пресс-служба сербского лидера слова главы государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, горно-обогатительный комбинат «Трепча», большая часть которого находится на территории Сербии, является самым дорогим объектом на Балканах. Здесь имеются крупнейшие месторождения цинка и свинца в Европе. Осенью 2016 года парламент Косово, несмотря на протесты Белграда и местных сербов, проголосовал за подчинение комбината своему контролю.

3 февраля 2019 года косовские парламентарии утвердили проект устава крупнейшего металлургического предприятия в Косово — ГОК «Трепча», согласно которому 80% его акций должно стать собственностью косовского правительства.

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