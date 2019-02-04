Сирийская армия блокировала турецкие силы у Манбиджа

Дамаск, , 15:37 — REGNUM По информации новостного ресурса Al-Masdar News, на днях подразделения Сирийской Арабской армии разместились с западного и северного флангов города Манбиджа, чтобы блокировать турецкие силы. Речь идет о 1-й дивизии сирийской армии.

Сирийские военные осуществляют ежедневное патрулирование от населенного пункта Аль-Аримех, район западного Манбиджа, до населенного пункта Дадат, район северного Манбиджа. Сложившаяся ситуация, по мнению наблюдателей, свидетельствует о наличии прогресса на переговорах между сирийскими курдами и Дамаском.

До подхода сирийских военных подступы к Манбиджу по договоренности с Сирийскими демократическими силами патрулировались военнослужащими военной полиции ВС РФ. Основу СДС составляют курдские отряды Народных защитников, которые Турция внесла в список террористических организаций.

Внутрь города подразделения сирийской армии не входят. Его безопасностью занимаются местные формирования, подчиненные военному совету Манбиджа, который подконтролен Сирийским демократическим силам.

Кроме этого, в городе находятся американские и французские военные. Именно из-за их присутствия Турция в декабре 2018 года была вынуждена отменить военную операцию по захвату города. В ответ на наступление турецких сил президент США Дональд Трамп пригрозил «истощить Турцию экономически».