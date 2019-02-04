Самолет с премьер-министром Эстонии не смог приземлиться в Риге

Таллин, , 15:15 — REGNUM Самолет с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом на борту не смог приземлиться в аэропорту Риги (Латвия) из-за плохой погоды, сообщает 4 февраля пресс-служба эстонского правительства.

Отмечается, что воздушное судно не смогло приземлиться в Риге и вернулось обратно в Таллин. В Риге должна состояться неофициальная встреча премьер-министров Эстонии, Латвии и Литвы. В результате Ратас принес извинения, что не смог посетить мероприятие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Молдавии Игорь Додон не смог вовремя вернуться из Москвы в Кишинев из-за непогоды. В итоге Додон вернулся в Кишинев на самолете, предоставленном президентом России Владимиром Путиным.

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