Канцлер Австрии заявил о признании Гуайдо президентом Венесуэлы

Вена, , 15:12 — REGNUM Австрия признала самопровозглашенного «временного президента» Венесуэлы Хуана Гуайдо новым главой государства. Об этом сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц на своей странице в Twitter 4 февраля.

«Режим [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро до сих пор отказывался принимать свободные и справедливые президентские выборы. По этой причине с этого момента мы считаем Хуана Гуайдо легитимным временным президентом в соответствии с Конституцией Венесуэлы», — написал Курц по-испански.

«Рассчитывайте полностью на нашу поддержку в усилиях по восстановлению демократии в Венесуэле, которая слишком долго страдала от дурного социалистического управления и отсутствия правового государства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в тот же день Хуана Гуайдо признали временным президентом правительства Испании, Франции, Германии. Напомним, попытка государственного переворота в Венесуэле произошла 23 января. С тех пор в стране установилось двоевластие: США и большинство стран Латинской Америки признали Гуайдо и послов от оппозиционной Мадуро Национальной ассамблеи.

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