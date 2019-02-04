Вице-спикер Рады: «Порошенко стал тем реваншем РФ, которым нас все пугают»

Киев, , 14:59 — REGNUM Заместитель спикера парламента Украины Оксана Сыроид считает, что действующий президент Петр Порошенко стал «реваншем России». Соответствующее заявление Сыроид сделала 4 февраля на согласительном заседании Верховной Рады.

«Печально наблюдать, когда президент, глава государства фактически шантажирует украинцев утверждая: или он, или реванш России. Мне интересно, как выглядит реванш России… Возможно не надо шантажировать. Возможно не надо рассказывать украинцам о том, что если не проголосуют за Петра Порошенко, то будет реванш России. Возможно, Петр Порошенко и стал тем реваншем России, которым нас все пугают», — сказала Сыроид.

По её словам, Порошенко провалил курс Украины в НАТО и ЕС, а также реформу вооруженных сил.

«Очень хорошо выглядит, когда президент декларирует изменения в Конституции о вступлении в НАТО и ЕС. Но выполнение соглашения об ассоциации с ЕС провалено. Жизнь украинцев только отдаляется от тех стандартов, которые сегодня в Европе. Разворовывание оборонного бюджета — это очень далеко от стандартов НАТО. За пять лет войны не принято ни одного решения, которое бы приблизило нас к стандартам НАТО по контролю за оборонным бюджетом. За пять лет войны Украина не заказала и не произвела ни одной новой единицы бронированной техники на украинских военных предприятиях», — считает Сыроид.

Она упрекнула власть в нежелании наказывать «прокремлевские силы» в Раде.

«Если есть такая борьба с Россией, то почему до сих пор не наказаны глашатаи России в украинском парламенте? Они и дальше в стенах парламента призывают нас открыть ворота врагу, о том, что «их там нет». Это они делают безнаказанно пятый год подряд в стенах парламента… Они имеют гарантии от президента, от генерального прокурора (Юрий Луценко), от главы СБУ (Василий Грицак), что не будет никакого наказания и ответственности», - добавила Сыроид.

Она также напомнила, что в 2015 году президент Порошенко предложил изменить Конституцию, чтобы начать «внедрение особого статуса для российских оккупантов на тех территориях, которые сегодня не под контролем».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля спикер парламента Андрей Парубий заявил, что 7 февраля Верховная Рада может внести окончательные изменения в Конституцию относительно закрепления курса государства на членство в ЕС и НАТО. По его словам, это будет уже третье заключительное рассмотрение вопроса и для его принятия необходимо будет собрать 300 голосов. В связи с этим Парубий призвал руководителей фракций обеспечить максимальную мобилизацию народных депутатов в сессионном зале.

Напомним, 21 декабря Порошенко заявил, что Россия будет использовать выборы 2019 года, чтобы взять реванш на Украине.