«Николас Мадуро — президент Венесуэлы» — глава французской партии Меланшон

Париж, , 14:57 — REGNUM Глава французской партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон поддержал главу Венесуэлы Николаса Мадуро, которого он по-прежнему считает президентом страны, сообщает Le Figaro.

«Это не Франция поддерживает путчистов в Венесуэле, а всего лишь Maкрон. Сопротивляйтесь! С ООН мы говорим: Николас Мадуро — президент Венесуэлы. Мир и свобода Венесуэле!» — написал Жан-Люк Меланшон на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Twitter заявил, что Франция признает Хуана Гуайдо в качестве «президента, ответственного за осуществление избирательного процесса».

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