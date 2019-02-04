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«Николас Мадуро — президент Венесуэлы» — глава французской партии Меланшон

Политика

«Не Франция поддерживает путчистов в Венесуэле, а всего лишь Maкрон»

Париж, 4 февраля 2019, 14:57 — REGNUM  Глава французской партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон поддержал главу Венесуэлы Николаса Мадуро, которого он по-прежнему считает президентом страны, сообщает Le Figaro.

«Это не Франция поддерживает путчистов в Венесуэле, а всего лишь Maкрон. Сопротивляйтесь! С ООН мы говорим: Николас Мадуро — президент Венесуэлы. Мир и свобода Венесуэле!» — написал Жан-Люк Меланшон на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Twitter заявил, что Франция признает Хуана Гуайдо в качестве «президента, ответственного за осуществление избирательного процесса».

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон: «Жители Венесуэлы вправе выражать свое мнение свободно»

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Политический кризис в Венесуэле
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