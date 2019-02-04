Российский дипломат оценил угрозу ядерного удара по России

Москва, , 14:35 — REGNUM Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) нужен России больше, чем США. Такое мнение высказал российский дипломат и общественный деятель Николай Платошкин в эфире передачи «60 минут».

«Нам этот договор очень нужен, нужнее, чем им, поэтому его и заключили. Если их (США) ракеты появятся в Европе, там подлетное время 5−7 минут, мы ничего не остановим, помолиться не успеем. Ракета из России в США летит 45 минут. В ответ мы можем калибрами «засыпать» Польшу, им дела нет. Если в ответ на уничтожение Москвы будет уничтожена Варшава, то США руки будут потирать», — отметил эксперт.

По его словам, России следует убедить ЕС, что в разрыве ДРСМД виноваты США. В этом случае страны Европы откажутся размещать на своей территории американские ракеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля 2019 г. президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода страны из договора о ликвидации РСМД.

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