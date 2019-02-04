«Тысяча за голос»: Тимошенко обвинила Порошенко в подкупе избирателей

Киев, , 14:33 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко в рамках предвыборной кампании «создает в стране сеть и раздает по тысяче гривен за голос», об этом 4 февраля заявила лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты страны Юлий Тимошенко.

«Благодаря своему ближайшему соратнику Сергею Березенко (заместитель главы фракции «Блок Петра Порошенко») и всему его коррумпированному окружению, создается сеть на Украине и раздается по тысяче гривен людям за голос», — заявила Тимошенко на заседании согласительного совета в Верховной раде.

Читайте также: Большинство жителей Украины хотят мира и президента Зеленского — опрос

Тимошенко потребовала от министра внутренних дел Арсена Авакова немедленно начать расследовать это преступление. По ее словам, Порошенко и ее штаб уже «подкупили сотни тысяч людей». Порошенко — «коррупционер высшей пробы», добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года. По данным соцопросов, больше всего доверия избиратели готовы оказать шоумену Владимиру Зеленскому и Юлии Тимошенко. Всего участвовать в выборах президента Украины намерены 89 человек. Именно столько желающих подали соответствующие документы в Центральную избирательную комиссию.

Читайте также: Свыше 80 кандидатов заявили о желании бороться за пост президента Украины