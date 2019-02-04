Депутат призвал Раду снять экономическую блокаду с Донбасса

Киев, , 14:28 — REGNUM Парламент Украины должен принять законы для реализации Минских соглашений, в частности, снять экономическую и социальную блокаду с отдельных регионов Донбасса. Об этом 4 февраля на согласительном заседании Верховной Рады заявил депутат, член парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Новинский.

«Призываю рассмотреть на этой сессии в качестве первоочередных законы, которые лежат в основе обязательств Украины в рамках выполнения Минских соглашений, которым 12 февраля исполняется 4 года… Предлагаю среди первоочередных вопросов рассмотреть снятие экономической блокады с неподконтрольных территорий Донбасса и восстановить все формы социального обеспечения населения неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей. Блокада продолжается два года и принесла огромные убытки как экономического, так и политического, и гуманитарного характера. Без экономического сотрудничества, налаживания контактов в социальной и гуманитарной сферах не может быть и речи об успешной реинтеграции Донбасса», — сказал Новинский.

Он призвал парламент не закреплять в конституции курс Украины в НАТО и ЕС без проведения всеукраинского референдума, поскольку по этому вопросу нет консенсуса в обществе.

«Мы наблюдаем попытки власти навязать собственную, не связанную с реальностью повестку дня, путем многочисленных инициатив в гуманитарной сфере, которые только раскалывают украинское общество, ограничивают права и свободы граждан. Вместо рассмотрения действительно важных вопросов политического, экономического и социального характера нам предлагают начать сессию с очередного популистского вопроса — голосование во втором чтении изменений в конституцию, которые фиксируют курс Украины в ЕС и НАТО. По этому вопросу нет консенсуса в обществе. По этому вопросу не был проведен общенациональный референдум», — добавил Новинский.

Он также считает, что президент Петр Порошенко может переизбраться на второй срок применяя фальсификации и подкупая избирателей.

«Тема избегания фальсификаций, применения админресурса и покупки голосов избирателей должна стать главной для депутатов в ближайшее время. Действующий президент Петр Порошенко потерял доверие граждан Украины и может надеяться на победу исключительно путем применения фальсификаций и подкупа избирателей. Наша задача — не позволить манипулировать волеизъявлением граждан. Действующая власть потеряла доверие украинцев и моральное право цепляться за свои места», — подытожил Новинский.

Напомним, ранее спикер парламента Андрей Парубий заявил, что 7 февраля Верховная Рада может внести окончательные изменения в Конституцию относительно закрепления курса государства на членство в ЕС и НАТО. По его словам, это будет уже третье заключительное рассмотрение вопроса и для его принятия необходимо будет собрать 300 голосов. В связи с этим Парубий призвал руководителей фракций обеспечить максимальную мобилизацию народных депутатов в сессионном зале.

Как сообщалось, 16 марта 2017 года Украина ввела транспортную и экономическую блокаду отдельных регионов Донбасса. Исключением стали лишь гуманитарные грузы. Это решение объяснялось национализацией украинских предприятий в Донецке и Луганске.