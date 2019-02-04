«Выборы возвращают на Украину деньги из офшоров» — эксперт

Киев, , 14:25 — REGNUM

По состоянию на 1 февраля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины зарегистрировала 28 кандидатов в президенты, 22 претендента на этот пост получили отказ из-за нарушения процедуры регистрации.

В свою очередь, политолог Олег Саакян прогнозирует, что ЦИК зарегистрирует более 40 кандидатов.

«Будет более 40. Думаю, 50 не будет… Это связано с тем, что впервые у нас сразу за президентскими выборами идут парламентские. Президентская кампания рассматривается многими кандидатами как трамплин для попадания в парламент», — сказал Саакян 4 февраля в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, в президентской кампании 2019 года принимает большое количество технических кандидатов. Они призваны еще больше снизить ядро поддержки у главных претендентов на президентский пост.

«Для сегодняшней кампании характерен забег с малыми рейтингами. В этих условиях, с одной стороны, все решает административный ресурс. С другой стороны, ядро поддержки. Соответственно нужно снизить уровень поддержки всех кандидатов, чтобы можно было дойти к базовому ядру», — пояснил Саакян.

Он сообщил, что во время выборов в экономику Украины вливаются большие средства из офшоров.

«Такое количество кандидатов нуждается в большом числе людей для работы на участках, нужны агитаторы. Больше людей привлекается к политическому процессу… Это и активизация средств в экономику, которые до этого были разворованы, поскольку большое число технических кандидатов — люди, которые получают деньги для проведения своей кампании. Это идет на маркетинг, рекламу, агитаторов. Идет вливание средств, которые лежали в офшорах, они возвращаются. Выборы — это не затратная часть, наоборот, это — возврат средств людям. С точки зрения политической культуры и экономических последствий, большое число кандидатов — позитив», — заверил он.

Политолог также прогнозирует, что явка на президентских выборах превысит 60%, что «очень позитивно».

Напомним, 31 марта 2019 года на Украине пройдут выборы президента. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года. Подать документы для участия в президентской гонке можно было до 3 февраля.