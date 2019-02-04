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Число претендентов на пост мэра Смоленска выросло до двух

Политика

4 февраля документы подал второй претендент на должность

Смоленск, 4 февраля 2019, 14:25 — REGNUM  Число претендентов на пост главы Смоленска, который остается вакантным с конца декабря, выросло до двух человек. 4 февраля в конкурсную комиссию, которая займется отбором кандидатов, поступили документы от еще одного кандидата.

По информации издания «Рабочий Путь», вторым претендентом на пост главы города стал Максим Носырев. Известно о нем мало: родился в Ельне в 1989 году, сфера деятельности — недвижимость.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний глава Смоленска Владимир Соваренко был отправлен в отставку по инициативе губернатора Смоленской области Алексея Островского 21 декабря 2018 года. Первый кандидат подал заявку лишь 1 февраля — им стал Вячеслав Малахов, несколько лет назад работавший на посту начальника управления лесного хозяйства области. Заявки конкурсная комиссия принимает до 11 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый кандидат на пост главы Смоленска подал документы

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