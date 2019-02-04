В Совфеде назвали причину выхода США из ДРСМД

Москва, , 14:20 — REGNUM Договор о ликвидации РСМД был выгоден США, но не СССР. На момент заключения соглашения Советский Союз располагал такими ракетами, которые превосходили по характеристикам вооружения Штатов, сообщил член Совета Федерации Франц Клинцевич в эфире передачи «60 минут».

Политик также высказал мнение, что вопрос о выходе из договора о ликвидации РСМД США не поднимали до того момента, пока президент России Владимир Путин не сообщил о новейшем российском вооружении, которое превосходит американское.

«До марта 2018 года, до выступления президента в парламенте, никто не говорил, что есть нарушения. Так было, пока не анонсировал всему миру новое российское оружие. Не пытаются ли они сегодня выйти из договора, разрушить всю систему контроля, чтобы потом, подняв градус кипения сесть за стол переговоров и попытаться убедить Россию не развивать то оружие, которое есть. Им за 10−15 лет не достичь того уровня оружия, которое есть у нас», — отметил Клинцевич.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля 2019 г. президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода страны из договора о ликвидации РСМД.

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