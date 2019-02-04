Ципрас поддержал Эрдогана в вопросе беженцев

Анкара, , 14:16 — REGNUM Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в интервью турецкому правительственному агентству Anadolu Ajansı заявил, что выступают «за налаживание диалога с Турцией, отвечающего интересам народов и региона в целом». По его словам, «Турция приняла 4 млн беженцев, и мировое сообщество должно учесть этот факт».

Это заявление примечательно тем, что отношения между Турцией и Грецией никогда не были простыми, иногда даже скатывались к грани военной конфронтации. В последнее время они омрачались пограничными инцидентами, когда береговая охрана Турции убрала греческий флаг с островка, распложенного поблизости от острова Фурни. Этот остров входит в так называемые «серые зоны» Эгейского моря. Афины их не признают в соответствии с Лозаннским мирным договором 1923 года и международным правом. К тому же, в одно время Анкара заявила, что Лозаннский мирный договор нужно пересмотреть. В тот момент Ципрас заявлял, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведет себя как «султан», а член правоцентристской партии «Новая демократия» Георгиос Кумутсакос называл Турцию «страной авторитарного правления, которая способствует нестабильности и напряженности в регионе».

Помимо этого, Турция и Греция не могут прийти к общему мнению и по разделенному Кипру, особенно после краха мирных переговоров в июле 2017 года. Анкара также критиковала Афины и за предоставление убежища турецким спецназовцам, перебравшимся в Грецию после неудавшейся попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года. Но впоследствии две страны договорились выстраивать мирные отношения «без каких-либо условий».

К тому же, ЕС связан с Турцией соглашением, в рамках которого решается вопрос беженцев с Ближнего Востока. В этой связи глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что «Турция придерживается условий сделки и ЕС должен теперь выполнить свои обещания, включая предоставление безвизового режима, выделение второго транша в три миллиарда евро для сирийских беженцев и достижение прогресса в переговорах о вступлении в ЕС». Греция в этом отношении решила поддержать Турцию.