Афганистан: активная игра Карзая

Кабул, , 14:09 — REGNUM Информационный портал Афганистан.ру со ссылкой на пресс-службу экс-президента страны Хамида Карзая опубликовал заявление, в котором отмечается, что предстоящая встреча в Москве по вопросам афганского урегулирования «станет первым шагом к началу внутриафганских переговоров» и «основной позицией участников будет защита национальных интересов и государственных институтов». Кроме того, пресс-служба Карзая напомнила об усилиях США, предпринимаемых для установления мира в Афганистане.

Согласно заявлению, участники московской встречи обсудят поддержку мирных усилий США, прекращение огня, обеспечение невмешательства иностранных государств во внутренние дела Афганистана, роль России и других стран региона в формировании политического консенсуса на международном и региональном уровнях для поддержки мирного процесса.

Напомним, что встреча, получившая название «Межафганский диалог», пройдет в Москве 5 — 6 февраля. По данным афганских СМИ, в мероприятии, организованном афганским сообществом в России, примут участие экс-президент ИРА Хамид Карзай, бывший советник президента по национальной безопасности Мохаммад Ханиф Атмар, бывший глава парламента Юнус Кануни, лидеры партии «Джамиат-и-Ислами» Атта Моххамад Нур и Мохаммад Исмаил Хан, заместитель главы исполнительного Совета Мохаммад Мохаккик и другие известные политики. Однако официальный Кабул сообщил, что не намерен участвовать в мероприятии.