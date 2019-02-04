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В Кремле осудили попытки вмешательства во внутренние дела Венесуэлы

Политика

«Это не способствует улучшению»

В Кремле осудили попытки вмешательства во внутренние дела Венесуэлы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 4 февраля 2019, 14:08 — REGNUM  Любое решение кризиса в Венесуэле возможно только самими жителями этой страны, заявил 4 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, попытки легитимизировать узурпацию власти являются и прямым, и косвенным вмешательством в дела страны.

«Это не способствует улучшению», — заявил Песков.

Напомним, ранее ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция, Испания и Великобритания, дали венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро время назначить новые президентские выборы в стране, в случае отказа страны пообещали признать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

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Внешняя политика России
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