Макрон: «Жители Венесуэлы вправе выражать свое мнение свободно»

Париж, , 14:09 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Twitter заявил, что Франция признает Хуана Гуайдо в качестве «президента, отвечающего за осуществление избирательного процесса», сообщает Le Figaro.

«Жители Венесуэлы в праве выражать свое мнение свободно и демократично. Франция признает Хуана Гуайдо президентом, ответственным за осуществление избирательного процесса. Мы поддерживаем контактную группу, созданную совместно с ЕС в этот переходный период», — написал глава Франции в своем аккаунте в Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо «имеет право проводить президентские выборы в стране».

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