Украина намерена закупить во Франции 22 патрульных корабля — ГПСУ

Киев, , 14:05 — REGNUM Украина ведёт переговоры с Францией о закупке 22 патрульных кораблей, заявил глава государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Пётр Цигикал, сообщило 4 января информационное агентство «УНН».

"В случае, если все вопросы по этой сделке будут успешно решены, это даст нам возможность полностью прикрыть линию морской границы и обеспечить надежную её защиту», — отметил Цигикал.

Чиновник также отметил, что на побережье Азовского моря Украина построила пять башен, с помощью которых намерена контролировать ситуацию на море:

«В течение года башни будут оснащены современными средствами визуального и радиотехнического контроля. Эти объекты будут интегрированы в общую систему и помогут нам полностью контролировать линию морской границы».

Как сообщало, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал сумму «убытков», нанесённых Украине действиями России в Азовском море, начиная со строительства Крымского моста. По оценке министра, Россия нанесла убытки Украине на сумму около 10 млрд гривен или 23,5 млрд рублей.

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