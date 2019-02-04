Понедельник, 4 Февраля 2019 года
14:21:03 МСК

Вооруженные силы Таджикистана отметят годовщину своего создания без парада

Политика

По случаю праздника в войсковых соединениях пройдут торжественные построения

Душанбе, 4 февраля 2019, 14:18 — REGNUM  Вооруженные силы Таджикистана планируют праздновать 26-ю годовщину своего образования без военных парадов, сообщает 4 февраля агентство «ТаджикТА» со ссылкой на министерство обороны республики.

В оборонном ведомстве Таджикистана сообщили, что по случаю праздника в войсковых соединениях пройдут торжественные построения, а также различные культурные, спортивные и праздничные мероприятия.

Отметим, 23 февраля Таджикистан отмечает День защитника Отечества и День создания вооруженных сил республики. Впервые после обретения независимости военный парад состоялся 23 февраля 1993 года.

Напомним, в 2018 году в Таджикистане также не проводили парад. В министерстве обороны республики объяснили, что решение связано с тем, что правительство поручило провести грандиозный военный парад в честь 30-летия независимости республики в 2021 году.

Читайте также: Президент Таджикистана поздравил соотечественников с Днем Победы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вооруженные силы стран Туркестана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить