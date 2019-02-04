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Германия признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Политика

Ранее с таким заявлением выступили Франция и Испания

Германия признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Бундестаг. Берлин

Берлин, 4 февраля 2019, 14:13 — REGNUM  Германия признала лидера оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо главой государства, передает канал n-tv.

«Для Германии Хуан Гуайдо является временным президентом Венесуэлы в соответствии с венесуэльской конституцией. Цель — организовать свободные, честные и демократические президентские выборы», — заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас 4 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гуайдо признали правительства Франции и Испании.

Читайте ранее в этом сюжете: Париж признает Гуайдо временным президентом Венесуэлы

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Политический кризис в Венесуэле
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