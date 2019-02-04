Понедельник, 4 Февраля 2019 года
13:52:14 МСК

Вице-президент Индонезии и его центр поддержат Джоко Видодо на выборах

Политика

Центр Дженгалла, основанный вице-президентом Индонезии, поддержит пару кандидатов Джоко Видодо — Маруф Амин

Джакарта, 4 февраля 2019, 13:48 — REGNUM  Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что на президентских выборах 2019 года он поддержит пару кандидатов Джоко Видодо и Маруф Амина, сообщает Antaranews.

Председатель группы национального центра Дженггала Искандар Манджи пояснил, что этот центр оказывает поддержку кандидатам на выборах. Юсуф Калла основал центр Дженгалла перед прошлыми президентскими выборами в 2014 году. После выборов центр стал институтом демократических исследований.

В настоящее время в преддверии выборов 2019 года центр Дженггала поддерживает пару кандидатов в президенты и вице-президенты страны Джоко Видодо и Маруф Амина.

В центре Дженггала выразили надежду, что в будущем Индонезию возглавят люди, способные управлять страной, чтобы она могла развиваться.

«Мы видим, как действующий президент Индонезии Джоко Видодо и Маруф Амин выполняют свою работу», — отметил Искандар Манджи.

По мнению руководства центра Дженггала, эта пара кандидатов поддерживает идеалы страны, демонстрирует трудолюбие и стратегическую работу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента Индонезии состоятся 17 апреля 2019 года. В них примут участие две пары кандидатов на пост президента и вице-президента страны. Первая пара: действующий президент Джоко Видодо и кандидат на пост вице-президента страны Маруф Амин. Вторая пара: кандидат в президенты Прабово Субианто и кандидат в вице-президенты Сандиаго Уно.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава партии в Индонезии: «Выборы — это не война»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить