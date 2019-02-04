Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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Рада рассмотрит закон, запрещающий на Украине работу наблюдателей из России

Политика

Инициатором закона указаны также спикер Рады и представитель президента Петра Порошенко

Киев, 4 февраля 2019, 13:40 — REGNUM  В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект №9524, запрещающий деятельность российских наблюдателей на президентских и парламентских выборах на Украине, заявила вице-спикер Рады Ирина Геращенко 4 января на своей странице в социальной сети Facebook.

«На согласительном совете призвала коллег, чтобы Рада поддержала позицию украинской дипломатии, и приняла законопроект, который сделает невозможным присутствие российских наблюдателей в международных миссиях», — рассказал Геращенко.

Среди инициаторов законопроекта также значатся спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий и представитель президента Петра Порошенко в Раде Ирина Луценко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина уведомила ОБСЕ о нежелании регистрировать граждан России наблюдателями на президентских выборах.

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Напомним, украинские власти приняли решение закрыть все избирательные участки на территории России, чтобы лишить права голоса миллионы граждан Украины, живущих в РФ.

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